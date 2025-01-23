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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi Kurtarıldı

İtalya'dan Tuzla'ya giden kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı, güvenli bir şekilde Karanlık Liman Demir Sahası'na ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:05
Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan bir kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. İtalya'dan Tuzla'ya seyir halinde olan 105 metre boyundaki Panama bayraklı "BURAK" adlı gemi, Çanakkale Boğazı'nın Kepez önlerinde arıza yaptı.

Kurtarma Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonuyla, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" ile "KURTARMA-18" römorkörleri refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. Kurtarma operasyonu hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde...

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

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