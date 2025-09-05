Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: Malta Bayraklı 'ELİNA B' Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi kurtarıldı
Singapur'dan Gemlik Limanı'na seyir halinde olan Malta bayraklı 196 metre boyundaki "ELİNA B" adlı kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı Anadolu Hamidiye Tabyası açıklarında makine arızası meydana geldi.
Kurtarma operasyonu ve trafik
Olay üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri, Kurtarma-18 ve Kurtarma-20 römorkörlerini Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda bölgeye sevk etti.
Kurtarma-20 römorkörünün halat verdiği gemi, kılavuz kaptanın idaresinde Karanlık Liman mevkiine demirletildi. Bu müdahale sırasında Çanakkale Boğazı'nda trafik, gemideki makine arızası nedeniyle kısa süreliğine askıya alındı.
