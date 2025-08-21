DOLAR
Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: 'MY ZEYNEP' Emniyete Alındı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 80 metrelik 'MY ZEYNEP', römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na çekilerek emniyete alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:02
Gemi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan bir kargo gemisi, hızlı müdahale sonucu güvenli bölgeye demirletildi.

Yunanistan'dan Romanya'ya seyir halinde olan 80 metre boyundaki MY ZEYNEP adlı kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı'nda Nara önlerinde makine arızası meydana geldi.

Olayda müdahale, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütüldü. Geminin emniyete alınması için Kurtarma-19 römorkörü refakat etti, ardından Türkeli römorkör tarafından yedekleme yapılarak gemi Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Yetkililer, geminin güvenli bölgeye çekilerek demirletildiğini belirtti.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye...

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

