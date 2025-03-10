Çanakkale'de 13 Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonla 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 09:10
Çanakkale'de 13 Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 13 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, bölgede bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Afganistan Uyruklu Göçmenler

Yapılan operasyon sırasında Afganistan uyruklu, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 13 göçmen ele geçirildi. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Bölgedeki göçmen insan kaçakçılığına karşı alınan önlemler devam ederken, güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürmektedir.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

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