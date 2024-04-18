Bist 100
9.519,41 0%
DOLAR
32,49 0,13%
EURO
34,76 0,09%
ALTIN
2.478,38 1,16%

Çanakkale’de 2 işçinin hayatını kaybettiği toprak kayması soruşturmasında 1 kişi gözaltında

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetmiş ve 1 kişi yaralanmıştı. Olaya dair yapılan soruşturmada 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:57
Çanakkale’de 2 işçinin hayatını kaybettiği toprak kayması soruşturmasında 1 kişi gözaltında

Çanakkale Lapseki’de bulunan Kangırlı köyü yakınlarında yapılan kazı çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda, kazı çalışmasında yer alan Refik Bilgiç, Sefer Aslan ve Tahir Ödemiş toprak altında kaldı.

Yaşanan olay sonrası olay yerine AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları ile Sefer Aslan ve Tahir Ödemiş’in cansız bedenlerine ulaşılırken, Refik Bilgiç hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, alanda çalışma yapan kepçe operatörü H.K.’nın gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İLGİLİ HABERLER

Kimliğini alan TEB'e koşacak! Emekliye verdiği rakamla rakiplerini solladı

Emeklilikte prim ve yaş koşulu değişti! Bunu yapanlara 6 yıl erken emeklilik yolu açıldı

Emekli maaşları bu ay eksik yatacak! Hemen bakın, çoktan kesilmiş olabilir

Bu sefer KDV zammı geldi! Simit ve pasta fiyatlarında artış bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

4 gün mesai çalışmaları tamam: Türkiye'de o sektörde başladı

Kimliğini alan TEB'e koşacak! Emekliye verdiği rakamla rakiplerini solladı

Karbonatı o eşyalara sakın sürmeyin! Temizlemek isterken çöp ediyor

Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir ilk 5'te! Meğer orada yaşayanların hepsi böyleymiş

Bu sefer KDV zammı geldi! Simit ve pasta fiyatlarında artış bekleniyor

Emekli maaşları bu ay eksik yatacak! Hemen bakın, çoktan kesilmiş olabilir

24 ay vadeli kredilerde faizler düştü de düştü! 10.000 TL- 50.000 TL ile nakit sorunu çözülecek

Emeklilikte prim ve yaş koşulu değişti! Bunu yapanlara 6 yıl erken emeklilik yolu açıldı

Altın fiyatlarına savaş ayarı! Gram altın almak isteyene flaş tarih

Arabasıyla bunu yapanlar yandı! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce lira cezası çıktı

Bu zam arabayı garaja çektirir! Yaptırmayana trafik yok, ceza var

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik! SGK listeyi güncelledi