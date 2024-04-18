Çanakkale’de 2 işçinin hayatını kaybettiği toprak kayması soruşturmasında 1 kişi gözaltında

Çanakkale Lapseki’de bulunan Kangırlı köyü yakınlarında yapılan kazı çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda, kazı çalışmasında yer alan Refik Bilgiç, Sefer Aslan ve Tahir Ödemiş toprak altında kaldı.

Yaşanan olay sonrası olay yerine AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları ile Sefer Aslan ve Tahir Ödemiş’in cansız bedenlerine ulaşılırken, Refik Bilgiç hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, alanda çalışma yapan kepçe operatörü H.K.’nın gözaltına alındığı bilgisi verildi.