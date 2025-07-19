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Çanakkale'de 27 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 10:45
Çanakkale'de 27 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 27 düzensiz göçmen motor arızası yaşayan lastik botla sürüklenmekte olduğu sırada kurtarıldı. Olay, bölgeden gelen yardım talebi ile ortaya çıktı.

İlk belirlemelere göre, ayrıca lastik bot içerisinde 15 çocuk da bulunuyordu. Olay yerine hızla intikal eden sahil güvenlik ekipleri, KB-103 isimli botla müdahalede bulundu.

Ekipler, lastik bot içindeki düzensiz göçmenleri başarıyla kurtararak güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Kurtarılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 15'i çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 15'i çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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