Çanakkale'de 32 Düzensiz Göçmen ve 2 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta yasa dışı yollarla yurda giren 32 göçmen ve insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:37
Çanakkale'de 32 Düzensiz Göçmen ve 2 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan Dikkat Çeken Operasyon

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında harekete geçti. Yapılan operasyonda, Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 32 düzensiz göçmen ile birlikte insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, güvenlik amacıyla Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

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