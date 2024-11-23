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Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalanırken, bir kişi insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:17
Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı.

Arama sonucunda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen tespit edildi ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan zanlının işlemleri ise sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale'de polis ekiplerince 38 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi...

Çanakkale'de polis ekiplerince 38 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

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