Çanakkale'de 62. Uluslararası Troia Festivali Başladı

Troia Festivalinin Resmi Açılışı Yapıldı

Çanakkale'de bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, tarihi Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, bu yılki etkinliğin kent geleneği ve yaşam kültürüne önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Başkan Erkek, festivalin 62 yıllık tarihine işaret ederek, "Bu sayede kentimizin ve kültürümüzün çok önemli bir parçası oldu. Bugün sıradan bir mekanda değil, 5 bin yıl öncesine uzanan bir tarihin içinde bulunuyoruz. Troas bölgesi, birçok uygarlığın izlerini taşıyan ve tarihin, kültürün, edebiyatın filizlendiği bir alandır," dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'a verildi. Ödül, Korfmann ailesi adına, antik kentin kazı başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan tarafından Başkan Erkek'e takdim edildi.

Festival kapsamında düzenlenen 62. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması'nda birincilik ödülünü Muhammet Ceyhan, mansiyon ödüllerini ise Elif Nazlı Arslan ile Derin Bilecenoğlu kazandı.

Etkinliklere Yoğun İlgi

Etkinliğe, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, yurt dışından gelen konuk ülke temsilcileri, oda başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Festival etkinlikleri, 13 Ağustos’ta sona erecek.

