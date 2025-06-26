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Çanakkale'de Alev Alan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 15:36
Çanakkale'de Alev Alan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Korkunç Yangın: 1 Ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, seyir halindeyken alev alan bir otomobilde trajik bir kaza meydana geldi. Lapseki yönünden Biga'ya doğru ilerleyen Recep El yönetimindeki 17 KB 398 plakalı otomobil, hala belirlenemeyen bir nedenden ötürü motor kısmından alev aldı.

Olay Anı ve Kurtarma Çabaları

Olay anında sürücü Recep El, aracı hemen yolun kenarına çekmeyi başardı. Bu sırada arka koltukta oturan annesi Fatma El derhal dışarı çıkarılmayı başardı. Ancak ön koltukta bulunan baba Reşat El, aracı terk edemedi.

Olay Yerine Müdahale

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye, alevler içindeki araca müdahalede bulunarak yangını söndürmeyi başardı. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Reşat El'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Anne Hastaneye Kaldırıldı

Yaşanan olayda yaralanan Fatma El, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Reşat El'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki bir kişi öldü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki bir kişi öldü.

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