Çanakkale'de Alkollü Şahıslara Para Cezası: 22 Kişiye İdari İşlem

Çanakkale'de 18-27 Kasım arasındaki denetimlerde alkollü şekilde çevre huzurunu bozan 22 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:23
Çanakkale'de Alkollü Şahıslara Para Cezası: 22 Kişiye İdari İşlem

Çanakkale'de Alkollü Şahıslara Para Cezası

İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri aralıksız sürdürüyor

Çanakkale'de güvenlik ve kamu düzenini korumaya yönelik denetimler yoğun şekilde devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde yürüttüğü kontrollerde, alkollü şekilde çevre huzurunu bozduğu tespit edilen şahıslara yönelik işlem uygulandı.

Denetimler kapsamında 18 - 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde, toplam 22 şahsa hakkında idari para cezası kesildi.

Yetkililer, halkın huzurunu sağlamaya yönelik denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı ve benzer olumsuz davranışların cezai yaptırımlarla karşılaşacağını hatırlattı.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER SIRASINDA ALKOLLÜ ŞEKİLDE ÇEVRE...

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER SIRASINDA ALKOLLÜ ŞEKİLDE ÇEVRE HUZURUNU BOZDUĞU TESPİT EDİLEN 22 ŞAHSA PARA CEZASI KESİLDİ.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER SIRASINDA ALKOLLÜ ŞEKİLDE ÇEVRE...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Develi'ye sondaj kuyusu müjdesi — Bayar Özsoy
2
Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu
3
Papa 14. Leo Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü
4
MHP'den Dünya Engelliler Günü Mesajı: Yurdakul — 'Terörün kökünü kazıyacağız'
5
OMÜ'de Endometrium Kanserlerinde Güncel Tanı ve Tedavi Tartışıldı
6
Sakarya'da 4 Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
7
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'ya Geldi — Halka Açık Ayin İçin

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?