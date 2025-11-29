Çanakkale'de Alkollü Şahıslara Para Cezası: 22 Kişiye İdari İşlem

Çanakkale'de Alkollü Şahıslara Para Cezası
İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri aralıksız sürdürüyor
Çanakkale'de güvenlik ve kamu düzenini korumaya yönelik denetimler yoğun şekilde devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde yürüttüğü kontrollerde, alkollü şekilde çevre huzurunu bozduğu tespit edilen şahıslara yönelik işlem uygulandı.
Denetimler kapsamında 18 - 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde, toplam 22 şahsa hakkında idari para cezası kesildi.
Yetkililer, halkın huzurunu sağlamaya yönelik denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı ve benzer olumsuz davranışların cezai yaptırımlarla karşılaşacağını hatırlattı.
