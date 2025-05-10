Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 8 Ölü, 20 Yaralı

Çanakkale'de meydana gelen feci bir kazada, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Kaza, Çanakkale-Ezine kara yolu'nda, İstanbul'dan İzmir'e seyir halindeki Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsünün, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve 34 DCJ 400 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Sonrası Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şu şekilde belirlendi: kamyon sürücüsü Oktay Batır, otobüs sürücüsü Mehmet Altınok ve yolcular Semih Atmaca, Fatma Bektaş, Aynur Kocabey, Kamile Başkurt, Samettin Kayatekin ile Orhan Şale.

Çanakkale Valisi Açıklama Yaptı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olay yerinde basın açıklaması yaparak, kazanın Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldiğini ve kamyonun karşı şeride devrilmesi sonucu otobüs ve otomobilin de etkilendiğini ifade etti. Vali Toraman, "Toplamda 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 20 vatandaşımıza ise gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını" belirtti.

Yaralılar İçin Hızla Müdahale Başlatıldı

Yaralılar, hastanelere hızla sevk edilmiş olup, bazıları için hayati tehlike söz konusudur. Vali Toraman, hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek, "Büyük geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Yolun Yeniden Trafiğe Açılmasının Ardından Temizlik Çalışmaları Tamamlandı

Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat tek şeritten kontrollü bir şekilde kullanılan yol, yeniden trafiğe açıldı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışmalarını tamamladı.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Çanakkale Valisi Toraman, kazanın ardından Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Çanakkale Valisi Toraman, kazanın ardından Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.