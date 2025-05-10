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Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Ölü, 20 Yaralı

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Vali Toraman yaralıları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:43
Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Ölü, 20 Yaralı

Çanakkale'de meydana gelen bir trafik kazasında, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin çarpışması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olay, Çanakkale-Ezine kara yolunda İstanbul'dan İzmir'e seyir halindeki Çanakkale Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada gerçekleşti.

Kaza ihbarının hemen ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kaza yerinde gazetecilere herhangi bir açıklama yaptı. Vali Toraman, kazanın Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldiğini hatırlatarak, kazaya karışan kamyonun karşı şeride devrilmesinin yolcu otobüsü ve otomobili de etkilediğini belirtti.

Vali Toraman, kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve hastaneye sevkedilen yaralılardan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini vurgulayarak, “Toplamda şu an hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8. 20 vatandaşımıza ise hastanelerde gerekli tıbbi müdahale yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların olduğunu dile getiren Vali Toraman, “Diğer vatandaşlarımızın tedavileri ayaktan devam etmekte.” dedi. Ayrıca, olay sonrası adli tahkikatın Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü ve sağlık birimlerinin yaralılara olağanüstü gayretle tıbbi müdahalelerde bulunduğunu aktardı.

Vali Toraman, kaza sonrası Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları da ziyaret etti. Bu ziyarete Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk de eşlik etti.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Vali Toraman, yaralılara “Büyük geçmiş olsun” temennisinde bulundu.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20...

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Çanakkale Valisi Toraman, kazanın ardından Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20...

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Çanakkale Valisi Toraman, kazanın ardından Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

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