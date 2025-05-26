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Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Adil Bartu için arama çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:59
Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de Arama Kurtarma Faaliyetleri Başlatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, doğa yürüyüşü esnasında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için arama çalışmaları başlatıldı.

Olayın Gelişimi

Dün, Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi bölgesine doğa yürüyüşüne çıkan Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Arama Çalışmaları

Bartu'yu bulmak için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpekleri bölgede arama çalışmasına katıldı. Çalışmalar, Bartu'nun bulunması için titizlikle sürdürülüyor.

Herkesin endişeli bekleyişi sürerken, yerel halk da arama çalışmalarına destek vermek için seferber oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

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