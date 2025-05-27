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Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısının Cenazesi Van'a Gönderiliyor

Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısı Adil Bartu'nun cenazesi, otopsinin ardından Van'a uğurlanacak.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 03:58
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 03:58
Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısının Cenazesi Van'a Gönderiliyor

Çanakkale'de Kaybolmuştu: Adil Bartu'nun Cenazesi Van'a Uğurlanacak

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun, cansız bedenine ulaşıldı. Bartu'nun cenazesi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen 3,5 saatlik çalışma sonrasında ormanlık alandan çıkarıldı.

Doğa Yürüyüşü Sonrası Kayıp

Pazar günü, Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Bartu, bir süre sonra kayboldu. Yapılan aramalar sonucu, yürüyüş güzergahına yakın bir alanda yüksekten düşmüş olarak cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, saat 21.30'da yürüyüş güzergahında harekete geçerek, Bartu'nun zorlu bir konumda bulunan cenazesini aldı ve saat 01.00'da toplanma alanına döndü.

Aile Bekleyişte

Bartu'nun kızı Kutsal ve eşi Seval Bartu, Adatepebaşı köyünde yakınlarıyla birlikte cenazenin getirilmesini bekledi. Bartu'nun cenazesi, otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından, Bartu memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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