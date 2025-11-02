Çanakkale'de kömür işçisi ölümü: Taşeron yetkili R.Y. tutuklandı

Çanakkale'de kömür bandında yaşamını yitiren Ramazan Dönmez olayında, taşeron firma yetkilisi R.Y. tutuklandı; Dönmez toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 18:41
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen kazada bir işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, olayla bağlantısı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Olay

İlçeye bağlı Kulfal köyü yakınlarındaki işletmedeki kömür bandında yaşanan iş kazasında, Ramazan Dönmez (43) yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve Tutuklama

Soruşturma kapsamında, Çan Linyit İşletmeleri Kriblaj Tesislerinde görevli taşeron firma yetkilisi R.Y.'nin olayla ilgisi olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cenaze

Ramazan Dönmez'in cenazesi, bugün düzenlenen törenin ardından Çan İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

