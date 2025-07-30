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Çanakkale'de Müstehcen Paylaşım Yapan Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de sosyal medyada müstehcen söylemlerde bulunduğu iddia edilen inşaat işçisi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 17:56
Çanakkale'de Müstehcen Paylaşım Yapan Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de Müstehcen İfadelerle Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, sosyal medya platformu üzerinden müstehcen söylemlerde bulunduğu öne sürülen bir şüpheli, il emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı ihbar üzerine söz konusu sosyal medya hesabındaki paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından, genel ahlaka aykırı davranışları ve müstehcen söylemleri bulunduğu tespit edilen inşaat işçisi Mehmet Y. (56) hakkında işlem başlatıldı.

İlçe emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Mehmet Y., cezaevine gönderildi.

Bu olay, sosyal medyada yapılan paylaşımların kabul edilemez sonuçlar doğurabileceğinin bir örneği olarak gündemde yer aldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya platformu müstehcen söylemlerde bulunduğu iddiasıyla...

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya platformu müstehcen söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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