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Çanakkale'de Orman Dışı Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Biga'da çıkan orman dışı yangın, havadan ve karadan başarılı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 18:52
Çanakkale'de Orman Dışı Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Orman Dışı Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde orman dışı alanda çıkan yangın, etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale ekiplerine bildirildi. Olay yerine 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise devam etmekte olduğu bildirildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanları başta olmak üzere gayret gösteren herkese müteşekkiriz." sözleriyle durumu kamuoyuna duyurdu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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