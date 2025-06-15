Çanakkale'de Orman İşçisinden Yaban Hayatına Önem Veren Hareket

Çanakkale'de Orman İşçisinden Yaban Hayatına Destek

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangın sırasında, orman işçisi İlker Kocatepe gösterdiği duyarlılıkla dikkat çekti. Yangın söndürme çalışmalarında yer alan Kocatepe, ormanlık alanda karşılaştığı bir oluklu kertenkeleye su vererek onun hayatta kalmasına katkıda bulundu.

Yangın Anında Yaban Hayatına Duyarlılık

Dün akşam saatlerinde Çamköy'de başlayan yangın sonrası, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının ormanlık alana sıçramaması için çaba gösteriyordu. İşlerin yoğun olduğu bu sırada, Kocatepe, alevlerden kaçan bir kertenkeleye rastladı.

Kocatepe, görev yaptığı arazöz aracından su bidonunu alarak oluklu kertenkeleye su vermek için harekete geçti. Bu anlar, Kocatepe'nin çalışma arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve daha sonra Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Yaban Hayatını Koruma Vurgusu

Kocatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine yangın bölgesine gittiğini ve soğutma çalışmaları sırasında yerde hareketsiz yatan oluklu kertenkeleyi gördüğünü belirtti. Arkadaşına elindeki hortum tabancasını verirken, “Su verdim, üzerine su döktüm, sırtı yanmıştı. Biz, orman yangınlarına müdahale ediyoruz, bunun yanında yaban hayatına da özen gösteriyoruz,” ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangın sırasında ormanlık alanda karşısına çıkan oluklu kertenkeleye su veren orman işçisi İlker Kocatepe'nin duyarlılığı takdir topladı. Kocatepe, AA muhabirine açıklama yaptı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangın sırasında ormanlık alanda karşısına çıkan oluklu kertenkeleye su veren orman işçisi İlker Kocatepe'nin duyarlılığı takdir topladı. Kocatepe, AA muhabirine açıklama yaptı.