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Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahele

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 12:02
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahele

Çanakkale'de Orman Yangını Çıktı

Çanakkale ilinin Ezine ilçesinde, Çarıksız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın, bölgedeki ekiplerin hızla müdahale etmesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz kesinleşmemişken, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olay yerine hızlıca sevk edildi.

Mücadelede Çok Sayıda Ekip Görev Alıyor

Orman yangınına karşı etkin bir mücadele yürütmek için çok sayıda ekibin yanı sıra, uçak ve helikopter gibi hava araçları da kullanılıyor. Ayrıca, çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de yangının büyümesini önlemek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için her türlü imkan seferber edilmiş durumda.

Yangının Gelişmeleri Takip Ediliyor

Olay ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, vatandaşların ve bölge sakinlerinin güvenliği için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangınla ilgili resmi açıklamalar ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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