Çanakkale'de Orman Yangınının İlerleme Hızı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Görüntüler alevlerin hızla yayıldığını ortaya koydu

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınının ilerleme hızı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beldede Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda 10 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Karanlık Liman bölgesinde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede bölgeye yayıldığı anları gösteriyor.

Dardanos mevkisi ile Güzelyalı köyü kara yolunun 11 Ağustos'ta yangın nedeniyle trafiğe kapanması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar; Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın ortak çalışmasıyla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye edildi.

Alevler nedeniyle birçok bina ile araç zarar görmüştü.