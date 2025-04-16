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Çanakkale'de Rüzgar Türbini Pervanesi Taşıyan Tır Devrildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi, bölgedeki kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:27
Çanakkale'de Rüzgar Türbini Pervanesi Taşıyan Tır Devrildi

Çanakkale'de Tır Kazası

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Umurbey beldesinde yaşanan trafik kazasında rüzgar türbini pervanesi taşıyan bir tır devrildi. 34 HT 5327 plakalı tır, manevra esnasında kontrolden çıkarak devrilirken, neyse ki kazada yaralanan kimse olmadı.

Olay Yeri ve Güvenlik Önlemleri

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı. Devrilen tır, bölgedeki bir sandık fabrikası ve damın üzerine düştü.

Pervane Kanadının Kaldırılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Yükü dev pervane kanadının kaldırılması için çalışmalar devam etmektedir. Yetkililerin, durumu kontrol altına alarak gerekli kaldırma işlemlerini en kısa sürede tamamlaması bekleniyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi. Bölgedeki sandık...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi. Bölgedeki sandık fabrikası ile bir damın üzerine devrilen tırda yüklü dev pervane kanadının kaldırılması için çalışmalar sürdü.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi. Bölgedeki sandık...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi. Bölgedeki sandık fabrikası ile bir damın üzerine devrilen tırda yüklü dev pervane kanadının kaldırılması için çalışmalar sürdü.

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