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Çanakkale'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bayramiç'te husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada biri hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 23:14
Çanakkale'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Özgür Ölçek ve Serdar Varol isimli şahıslar, Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki Bayramiç Otogarı önünde karşılaşarak tartışmaya başladılar. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Varol, yanında bulundurduğu silahla Ölçek'i vurdu.

Hızla Müdahale

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ağır yaralanan Özgür Ölçek, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Gözaltına Alındı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay sonrası Serdar Varol'u gözaltına alarak, cinayet soruşturması başlattı. Olayın tüm detayları araştırılıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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