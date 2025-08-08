DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,44 0,29%
ALTIN
4.440,38 -0,07%
BITCOIN
4.741.047,32 0,56%

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'deki yangın, tarım arazisinden ormana sıçradı. Vali Ömer Toraman, il merkezinin güvende olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:44
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de, tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale edilirken, Vali Ömer Toraman önemli açıklamalarda bulundu.

Çanakkale merkezine bağlı Sarıcaeli köyü'ndeki bir tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve bu durum, görevlileri harekete geçirdi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye havadan ve karadan müdahale başladı. Valilik, yangını söndürme işlemleri için gerekli tüm ekipleri bölgeye sevk etti.

Vali Ömer Toraman, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında meydana gelen yangınlara müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." dedi.

Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesinin önlenmesi hedeflenmektedir.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış