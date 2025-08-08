Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de, tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale edilirken, Vali Ömer Toraman önemli açıklamalarda bulundu.

Çanakkale merkezine bağlı Sarıcaeli köyü'ndeki bir tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve bu durum, görevlileri harekete geçirdi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye havadan ve karadan müdahale başladı. Valilik, yangını söndürme işlemleri için gerekli tüm ekipleri bölgeye sevk etti.

Vali Ömer Toraman, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında meydana gelen yangınlara müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." dedi.

Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesinin önlenmesi hedeflenmektedir.

