Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın

Çanakkale'de Yangın Ekipleri Harekete Geçti

Çanakkale'nin tarım arazisinde çıkan ve hızla ormanlık alana yayılan yangına yönelik müdahale sürüyor. Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyü arasındaki tarım arazisinde neden kaynaklandığı bilinmeyen bir yangın meydana geldi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmasının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ve uçaklar ile havadan müdahale başlatıldı. Ayrıca, yer ekipleri de karadan yoğun bir şekilde çalışmalara katılıyor.

Tarlalar, dozerlerle sürülerek alevlerin hızla ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor. Ekiplerin, orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.