Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, 1 Tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı, 1 tutuklama

Çanakkale'de yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden biri mahkemece tutuklandı.

Operasyon detayları

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Kasım-2 Aralık tarihlerinde, narkotik köpeğinin de katılımıyla kent genelinde toplam 6 operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Aramalarda ele geçirilenler arasında 90 gram sentetik kannabinoid, 175 mililitre A/M maddesi sentetik kannabinoid ham madde, 45 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza, 6 gram kubar esrar, hassas terazi, 300 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan tütün, 780 mililitre sentetik kannabinoid yapımında kullanılan aseton ve 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

Son durum

Operasyonlar kapsamında toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

