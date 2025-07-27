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Çanakkale'de Yangına Neden Olan Balya Makinesi Operatörüne Adli İşlem

Çanakkale'de yangın çıkaran balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı. Yangın, kıvılcımlardan kaynaklandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 20:21
Çanakkale'de Yangına Neden Olan Balya Makinesi Operatörüne Adli İşlem

Çanakkale'de yaşanan bir arazi yangını, balya makinesi operatörünün sorumluluğunda olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Ezine'ye bağlı Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkisinde meydana gelen yangının itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldüğü bilgisi verildi.

Yangının, balya makinesi çalışırken çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı ve bu durumun operatör tarafından neden olduğu tespit edildi. Bu nedenler doğrultusunda, yangına sebep olan operatörde adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Olay, yerel halk ve tarım alanlarında endişelere neden olurken, yetkililer gelecekte benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Çanakkale'de arazi yangınına neden olduğu öne sürülen balya makinesi operatörü hakkında adli işlem...

Çanakkale'de arazi yangınına neden olduğu öne sürülen balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

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