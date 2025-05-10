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Çanakkale'de Yolcu Otobüsü, Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 11 Yaralı

Çanakkale'de meydana gelen kazada yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:40
Çanakkale'de Yolcu Otobüsü, Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 11 Yaralı

Çanakkale'de meydana gelen feci trafik kazasında, bir yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı. Olay sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Olay, Çanakkale-Ezine kara yolunda gerçekleşti. Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ile bir otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazanın ardından, ihbar üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Çanakkale Valiliği, saat 12.45 sularında bulunan Anıtyağ mevkisinde gerçekleşen kazanın detaylarını açıkladı. İlk tespitlere göre, 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi.

Valilik, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar...

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor.

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar...

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor.

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