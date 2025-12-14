Çanakkale'de Yöresel Ürün Festivali'nde Gıda Denetimi: 15 Numune Alındı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri, Hamidiye Tabyalarında kurulan yöresel pazarda resmi kontrol gerçekleştirdi.

Denetimin Kapsamı

Kontrol görevlileri tarafından yapılan resmi kontrolde hijyen, muhafaza şartları, son kullanma tarihleri ve etiket bilgileri hassasiyetle incelendi. Satılan ürünlerin gıda güvenliği açısından taşıdığı riskleri tespit etmek üzere 15 farklı üründen numune alınarak gıda laboratuvarına gönderildi.

Vatandaşa Bilgilendirme

Denetim sırasında gıda kontrolörü ekipleri, vatandaşlara etiket bilgileri ve satış şartları konusunda bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu.

