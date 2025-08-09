DOLAR
Çanakkale'de Zirai Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 21:13
Çanakkale'de Zirai Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Zirai Alan Yangını Söndürüldü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.

Yangın Ne Zaman ve Nerede Çıktı?

Yangın, Babadere köyündeki bir tarlada başladı. Olay sonrası durumu fark eden çevre sakinleri, derhal yangın ihbarda bulundu.

Müdahale ve Kontrol Süreci

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızla bölgeye intikal etti. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmaması için hem havadan hem de karadan etkili bir müdahalede bulundu.

Havadan Görüntüleme

Yangın bölgesinde yapılan müdahale, Anadolu Ajansı ekibince Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle havadan görüntülendi. Yangın, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı ekibince Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle havadan görüntülendi.





