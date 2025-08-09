DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.758.111,1 -0,18%

Çanakkale'de Zirai Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale Ayvacık'ta zirai alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:09
Çanakkale'de Zirai Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale Ayvacık'ta Zirai Yangın!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Babadere köyü yakınlarındaki zirai alanda meydana gelen yangında itfaiye ekipleri harekete geçti. Henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan yangın, bölgedeki tarlalarda etkili oldu.

Yangının ihbar edilmesinin ardından, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın ekipleri, alevlerle mücadele etmek için hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı ekibi, yangın bölgesini Orman Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterle havadan görüntüledi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı ekibince Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı ekibince Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle havadan görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti
2
Körfezray Metro Projesi'nde Hız Kesilmiyor
3
10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
4
Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı, Tutuklandı
5
Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
6
Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu: Terörsüz Türkiye Süreci Önem Arz Ediyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı