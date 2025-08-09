Çanakkale'de Zirai Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale Ayvacık'ta Zirai Yangın!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Babadere köyü yakınlarındaki zirai alanda meydana gelen yangında itfaiye ekipleri harekete geçti. Henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan yangın, bölgedeki tarlalarda etkili oldu.

Yangının ihbar edilmesinin ardından, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın ekipleri, alevlerle mücadele etmek için hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı ekibi, yangın bölgesini Orman Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterle havadan görüntüledi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

