Çanakkale'deki Arazi Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de Kalabaklı köyünde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 17:30
Çanakkale ilinde, Kalabaklı köyü yakınlarında arazide meydana gelen yangına müdahale sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgedeki vatandaşlar, traktörleri ve su tankerleri ile yangın çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin hızlı ve koordine bir şekilde yaptığı müdahale, yangının daha fazla büyümesini önlemek için yoğun çaba harcıyor.

