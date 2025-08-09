Çanakkale'deki Arazi Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale ilinde, Kalabaklı köyü yakınlarında arazide meydana gelen yangına müdahale sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgedeki vatandaşlar, traktörleri ve su tankerleri ile yangın çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin hızlı ve koordine bir şekilde yaptığı müdahale, yangının daha fazla büyümesini önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Çanakkale'de arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

