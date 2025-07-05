Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Lapseki'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen yangın, hızla kontrol altına alındı. Dişbudak köyündeki tarım arazisinde saat 11.40'da başlayan yangın, kısa süre içinde ormanlık alana sıçradı.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Olayın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangın bölgesine intikal ederek hemen müdahaleye başladı. Yangına 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

Valilik Açıklaması ve Bilgiler

Çanakkale Valiliği, yangının etkin bir şekilde kontrol altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yangında maalesef yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir. Yangın, biçerdöverden kaynaklanmış olup, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır." şeklinde bilgiler verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.