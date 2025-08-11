Çanakkale'deki Orman Yangınına Acil Müdahale Başlatıldı

Çanakkale'de Yangın Alarmı: Acil Müdahale Başlatıldı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde ortaya çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye başlandı. Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları hızla bölgeye yönlendirildi.

Çanakkale Valisi Toraman'dan Açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yangının rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Vali, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, daha sonra yaptığı açıklamada, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, ve Çamlıbel Sitesi'nin tahliye edildiğini duyurdu. Yangın söndürme çalışmalarına 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelin katıldığını vurguladı.

Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ile 31'inci kilometreleri arasında ulaşım geçici olarak durdurulmuş durumda. Emniyet ekipleri, sürücüleri alternatif yolları kullanmaları yönünde uyarıyor.

Yangınla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bölgedeki bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlemlenirken, yangın söndürme çalışmalarında vatandaşlar da su tankerleriyle ekiplere destek oluyor. Motosikletli vatandaşlar ise, yangınla mücadele ekiplerine su, maske, ayran ve göz damlası gibi yardımlarda bulundu.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Halileli köyü de tedbir amaçlı tahliye edildi. Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirilmekte. Çanakkale Boğazı'nda ise kuzeyden güneye tek yönlü trafik açılmış durumda.

Yangın alanındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Yerel yetkililer, hızla müdahale eden ekiplere teşekkür ediyor ve bölgedeki güvenliği sağlamak için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

