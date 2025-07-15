Çanakkale'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de Orman Yangınına Karşı Yoğun Mücadele

Çanakkale Valiliği, Ayvacık ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Tuzla ve Naldöken köylerinde tedbiren tahliye işlemlerine başlandığını duyurdu.

Yangın Neden Çıktı?

Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri hızlıca müdahale etti.

Ateşi Söndürme Çabaları Devam Ediyor

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin, jeotermal santralinin de bulunduğu Tuzla köyüne doğru ilerlemesi endişe yarattı. Orman ekipleri, yangına hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor.

Güvenlik İçin Tahliyeler Başlatıldı

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yangın saat 15.02’de başladı. Müdahale için 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer ve 5 treyler ile 130 kişilik bir ekip sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde tahliye işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin özveriyle çalıştığı belirtildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.