Çanakkale'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale hızla sürüyor. Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Vali Toraman'dan Açıklamalar

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda yangının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini belirtti. "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir," ifadelerini kullandı.

Tahliye Çalışmaları ve Yangın ile Mücadele

Vali Toraman, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi gibi yerlerin tahliye edildiğini belirtti. Yangınla mücadeleye 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personel katılıyor. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye ediliyor. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor; hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Ulaşımda Kısıtlamalar ve Güvenlik Önlemleri

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik tek taraflı olarak kapatıldı. Çanakkale-Ezine kara yolu'nun 10 ila 31'inci kilometreleri de geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülerden başka güzergahlar tercih etmelerini istedi. Ayrıca, Çanakkale Havalimanı, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara kapatıldı.

Yerel Destek ve Toplumsal Dayanışma

Yangın söndürme çalışmaları esnasında bölgedeki vatandaşlar, ekiplere su tankerleriyle destek veriyor. Motosikletli vatandaşlar ise yangınla mücadele edenlere su, maske, ayran ve göz damlası dağıtmakta. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında da yer alıyor.

Yangının Yayılması ve Etkileri

Alevlerin ulaştığı Erenköy (İntepe) bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Güvenlik amacıyla bu bölge de tedbiren tahliye ediliyor. Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde de alevler bazı iş yerlerini etkiledi. Yangınla mücadele hız kesmeden sürmektedir.

