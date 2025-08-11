Çanakkale'deki Orman Yangınında Ekip Alevlerden Kurtarıldı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde meydana gelen orman yangını, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) üyelerini alevlerin ortasında bıraktı. Ekip, tahliye çalışmaları sırasında yangın nedeniyle mahsur kaldı.

USSOD Başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyünde yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı. Alevlerin yükseldiği bölgedeki bir siteye ulaşan ekip, önceki tahliye çalışmalarını sürdürerek iki vatandaşı güvenli bir şekilde uzaklaştırmayı başardı.

Bununla birlikte, bölgede bağlı duracak şekilde hayvanlar ve köpeklerin olduğunu fark eden USSOD ekibi, küçükbaş hayvanları güvenli bir alana taşımak için harekete geçti. Ancak, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekip için geri dönüş yolunu kapattı ve ekip alevlerin çemberi içinde mahsur kaldı.

Yaklaşık 1,5 saat boyunca alevlerin arasında kalan ekip, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından TOMA'larla kurtarıldı. Alevlerin ve dumanın sağladığı zorluklar nedeniyle büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Bektaş, bulundukları alanın çember haline dönüştüğünü söyledi.

Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan alev topuna döndü. Eğer bu tahliye 5 dakika daha gecikseydi, büyük ihtimalle ölüm haberlerimizle karşılaşacaklardı." şeklinde konuştu. Ekibi ile beraber yangın alanından çıkarılan hayvanların ve hatta kaplumbağaların da kurtarıldığını sözlerine ekledi.

USSOD ekibinin bu kahramanlığı, yerel halk ve yetkililer tarafından takdirle karşılandı.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınında, tahliye çalışmaları yaptıkları sırada alevlerin arasında kalan Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) üyeleri, ekiplerce kurtarıldı. Çanakkale merkezli derneğin başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyüne orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınında, tahliye çalışmaları yaptıkları sırada alevlerin arasında kalan Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) üyeleri, ekiplerce kurtarıldı. Çanakkale merkezli derneğin başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyüne orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı.