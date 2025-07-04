Çanakkale'deki Tarım Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Dondurma köyü'ndeki tarım alanında meydana gelen yangın, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile söndürüldü.

İtfaiye ve Orman Ekiplerinin Müdahalesi

Yangının çıkmasının ardından olay yerine hemen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, toplamda 7 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 1 dozer ve 98 personele müdahale etti. Bu yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Adli İşlem Başlatıldı

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının biçerdöverden kaynaklandığı ve operatör hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi. Yangın sonrası, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu da bölgede incelemelerde bulunarak Dondurma köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.