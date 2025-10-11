Çanakkale Ezine'de Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Öldü

Olayın ayrıntıları

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde bir işletmede çalışan Şerife A.'nın yanına gelen eşi Ferdi A., yanındaki av tüfeğiyle eşine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şerife A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Ferdi A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

