Çanakkale Ezine'de Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Akköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Müdahale Detayları

Yangına havadan 3 helikopter ve 4 uçak, karadan ise 11 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 personel ile müdahale edildi. Çevre ilçe belediyelerinin de desteğiyle söndürme çalışmaları yürütüldü.

Son Durum

Yangının kontrol altına alındığı ve ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.