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Çanakkale Garnizon Bandosu, Balıklıçeşme Köyü'nde Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan'ı kutlamak için Balıklıçeşme Köyü'nde ilkokulda konser düzenledi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:07
Çanakkale Garnizon Bandosu, Balıklıçeşme Köyü'nde Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, Biga'nın Balıklıçeşme köyündeki ilkokulda unutulmaz bir konser gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bu özel etkinlikte, Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Korkmazyiğit yönetimindeki bando, günün anlam ve önemini vurgulayan marşlar, türküler ve çeşitli şarkılar seslendirdi.

Konsere katılan çocuklar, öğretmenleri ve velileriyle birlikte Türk bayraklarını sallayarak unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Etkinliğe, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nı temsilen Deniz Albay Bülent Pehlivan, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Servi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen katılarak bu coşkulu anlara ortak oldular.

Balıklıçeşme İlkokulu'nda düzenlenen bu etkinlik, çocukların bayram coşkusunu pekiştirirken, toplumun bir araya gelerek çocukları kutlama geleneğini sürdürdüğünün de bir göstergesi oldu.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Biga'nın Balıklıçeşme köyündeki ilkokulda konser verdi.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Biga'nın Balıklıçeşme köyündeki ilkokulda konser verdi.

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