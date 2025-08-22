Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: 143 Araç, 391 Personel Müdahale Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Ilgardere köyü yakınlarındaki kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Müdahale ve saha durumu

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, saat 14.22 sıralarında başlayan yangına 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahalenin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Tahliye, iletişim ve altyapı

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaş tedbiren güvenli bölgelere nakledildi. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu. Yetkililer, yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığını belirtti.

Vali incelemesi ve sahadaki çalışmalar

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte yangından etkilenen Pazarlı köyünde incelemelerde bulunarak, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kara ekipleri, rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda ilerleyen alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Orman ekiplerine polis ekipleri TOMA ile, köylüler ise tankerlerle su taşıyarak destek sağlıyor. İş makineleri ve dozerlerle yürütülen çalışmalarla alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

