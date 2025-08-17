DOLAR
40,87 0,08%
EURO
47,82 -0,09%
ALTIN
4.386,56 -0,08%
BITCOIN
4.815.433,25 -0,11%

Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını 2. Günde — Tahliyeler Kısmen Sonlandı

Gelibolu'daki orman yangınında havadan ve karadan müdahale sürüyor; 12 uçak, 18 helikopter, 343 araç ve 1300 personel görevde. 7 köy için tahliyeler kısmen sonlandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:24
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını 2. Günde — Tahliyeler Kısmen Sonlandı

GÜNCELLEME 5 - Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale 2. gününde sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de başlayan ve rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına ekiplerin müdahalesi ikinci gününde devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve sahadaki durum

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alandaki yangına hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Yangına müdahalede 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel görev alıyor.

Yerel çiftçilerin tankerlerle bölgeye su taşıyarak desteği sürerken, AA ekibi yangının boyutunu ve etki alanını dron ile görüntüledi.

Tarihi alan ve ziyaretçi kısıtlaması

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Eceabat civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu belirtildi. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Tahliyeler ve Valilik açıklaması

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

Vali Toraman, yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen köylerle ilgili son değerlendirme sonucunda isteyen vatandaşların evlerine dönebileceğini bildirdi. Tahliye edilen köyler arasında Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köyleri bulunuyor. İsteyen vatandaşlar için Eceabat Konukevi'nde misafir ağırlamaya devam edileceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
2
Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması
3
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok
4
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7
Mardin Ömerli'de Kaza: Yan Yola Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 5 Yaralı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar