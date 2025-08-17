Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını 2. Günde — Tahliyeler Kısmen Sonlandı

GÜNCELLEME 5 - Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alandaki yangına müdahale 2. gününde sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de başlayan ve rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına ekiplerin müdahalesi ikinci gününde devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve sahadaki durum

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alandaki yangına hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Yangına müdahalede 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel görev alıyor.

Yerel çiftçilerin tankerlerle bölgeye su taşıyarak desteği sürerken, AA ekibi yangının boyutunu ve etki alanını dron ile görüntüledi.

Tarihi alan ve ziyaretçi kısıtlaması

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Eceabat civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu belirtildi. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Tahliyeler ve Valilik açıklaması

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

Vali Toraman, yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen köylerle ilgili son değerlendirme sonucunda isteyen vatandaşların evlerine dönebileceğini bildirdi. Tahliye edilen köyler arasında Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köyleri bulunuyor. İsteyen vatandaşlar için Eceabat Konukevi'nde misafir ağırlamaya devam edileceği ifade edildi.