Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını Dronla Görüntülendi

Gelibolu Ilgardere'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı; zarar gören orman ve tarım alanları dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:09
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını Dronla Görüntülendi

Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını Dronla Görüntülendi

Ilgardere kırsalında başlayan yangında hasar tespit çalışmaları sürüyor

Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevler geniş bir alanda etkili oldu ve ekipler yoğun çaba gösterdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekip sayıları şu şekilde: 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Orman ekipleri yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan tarama çalışmaları sürdürüyor; helikopterler soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Yangının etkilediği orman ve tarım alanları, hasar tespit ve belgeleme amacıyla dronla görüntülendi. Görüntüler, yangının boyutunu ve müdahale ihtiyacını gözler önüne seriyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol...

