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Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisinde Yangın: Ormana Sıçradı

Çanakkale Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 23:09
Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisinde Yangın: Ormana Sıçradı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde meydana gelen yangına müdahale ediliyor. Bu olay, Evreşe ile Şadıllı köyleri arasında yer alan tarım arazisinde, öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangının büyümesini önlemek için hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Ancak akşam saatlerinde havadan müdahalenin sona ermesinin ardından, rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

Yangına karşı yoğun bir mücadele sürdüren ekipler, yangının yayılmasını engellemek için tüm güçleriyle çalışıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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