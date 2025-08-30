Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında gerçekleştirilen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, Hamidiye Tabyaları'ndaki Hangar'da düzenlenen açılış programıyla başladı.

Açılış konuşmaları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, açılışta festivalin büyük marka olma yolunda ilerlediğini, 8 ay boyunca 20 ilde 400'ün üzerinde etkinlik olduğunun ve dünyada böyle bir programın bulunmadığını söyledi.

Çam, konuşmasında şöyle dedi: "Türkiye Kültür Yolu çalışması, adı festival. Festival aynı zamanda aslında 'bayram' demek. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızla birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz, geçmişimiz, birikimimiz, dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Bunu en güzel şekilde tekrar yaşatmaya, geliştirmeye, gençliğe, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz ve bunun öğrenilmesi, anlaşılması, geliştirilmesi noktasında da bu çabalar katkı veriyor. Kültür ekonomisi, turizm ve pek çok potansiyeli bir araya getiriyor. Aynı zamanda da geçmişten gelen deneyimlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Dolu dolu bir etkinlik haftası olacak Çanakkale'de."

Vali Ömer Toraman, Çanakkale'nin 86 milyonun yüreğinin ortak attığı bir coğrafya olduğunu belirterek, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'daki büyük meydan muharebesiyle kesin zaferin kazanıldığını vurguladı. Toraman, festivalin kısa sürede önemli bir marka haline geldiğini ve Çanakkale ayağında büyük sahiplenme olduğunu ifade etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise festivalin 5'incisi dolayısıyla kent halkının çok mutlu olduğunu söyleyerek, otellerin dolmaya başladığını ve kentteki işletmelerin memnun olduğunu aktardı. "Çanakkale'de bu hafta çok güzel şeyler olacak. Konser, opera, tiyatro, söyleşi etkinlikleriyle tam bir festival olacak. Hem Tarihi Alan Başkanlığımız adına hem de Çanakkaleli bir fert olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyor, festivalimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Program ve sergiler

Çam ve beraberindekiler, Hangar'da açılan Beste Gürsu'nun "Medeniyetlerin Mirası" ile Emre Sefer'in "Sır" adlı sergilerini gezdi. Açılışa Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de katıldı.

Festival, 7 Eylül'e kadar konser, sergi, tiyatro, opera ve söyleşilerle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

