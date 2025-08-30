DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.448.308,6 -0,56%

Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali açılışla başladı; 7 Eylül'e kadar konser, opera, tiyatro, söyleşi ve sergilerle sürecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:10
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında gerçekleştirilen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, Hamidiye Tabyaları'ndaki Hangar'da düzenlenen açılış programıyla başladı.

Açılış konuşmaları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, açılışta festivalin büyük marka olma yolunda ilerlediğini, 8 ay boyunca 20 ilde 400'ün üzerinde etkinlik olduğunun ve dünyada böyle bir programın bulunmadığını söyledi.

Çam, konuşmasında şöyle dedi: "Türkiye Kültür Yolu çalışması, adı festival. Festival aynı zamanda aslında 'bayram' demek. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızla birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz, geçmişimiz, birikimimiz, dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Bunu en güzel şekilde tekrar yaşatmaya, geliştirmeye, gençliğe, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz ve bunun öğrenilmesi, anlaşılması, geliştirilmesi noktasında da bu çabalar katkı veriyor. Kültür ekonomisi, turizm ve pek çok potansiyeli bir araya getiriyor. Aynı zamanda da geçmişten gelen deneyimlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Dolu dolu bir etkinlik haftası olacak Çanakkale'de."

Vali Ömer Toraman, Çanakkale'nin 86 milyonun yüreğinin ortak attığı bir coğrafya olduğunu belirterek, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'daki büyük meydan muharebesiyle kesin zaferin kazanıldığını vurguladı. Toraman, festivalin kısa sürede önemli bir marka haline geldiğini ve Çanakkale ayağında büyük sahiplenme olduğunu ifade etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise festivalin 5'incisi dolayısıyla kent halkının çok mutlu olduğunu söyleyerek, otellerin dolmaya başladığını ve kentteki işletmelerin memnun olduğunu aktardı. "Çanakkale'de bu hafta çok güzel şeyler olacak. Konser, opera, tiyatro, söyleşi etkinlikleriyle tam bir festival olacak. Hem Tarihi Alan Başkanlığımız adına hem de Çanakkaleli bir fert olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyor, festivalimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Program ve sergiler

Çam ve beraberindekiler, Hangar'da açılan Beste Gürsu'nun "Medeniyetlerin Mirası" ile Emre Sefer'in "Sır" adlı sergilerini gezdi. Açılışa Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de katıldı.

Festival, 7 Eylül'e kadar konser, sergi, tiyatro, opera ve söyleşilerle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Çanakkale...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, açılışta konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Çanakkale...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de 8 Sahipsiz Hayvan Zehirlenmesi: 1 Şüpheli Gözaltında
2
Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu
3
Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
4
İtalya'da 'Phica' Sitesine Soruşturma: Ünlü Kadınların Fotoğrafları Tahrif Edildi
5
İstanbul'da Triatlon Şampiyonası: 30-31 Ağustos Yol Kapatmaları ve Alternatifler
6
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı, 1 Gözaltı
7
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta