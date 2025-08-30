Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Kortej Yürüyüşü

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 10'uncusu Çanakkale'de başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 20 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu Çanakkale'de başladı.

Festival etkinlikleri kapsamında, Yeni Kordon bölgesindeki Barış Parkı'ndan Hamidiye Tabyası'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

Protokol ve vatandaşlar, bandonun çaldığı şarkılar eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Kortejde yer alan pandomim sanatçıları yürüyüşe renk kattı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Fotomaraton yarışmasına katılan fotoğraf tutkunları, en iyi kareyi yakalamak için kıyasıya yarıştı.

Yürüyüşe katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ergun Çağman Esirgemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Korteje Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.