Çanakkale'nin Gelibolu İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Şenköy Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde orman dışı bir alanda, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Alevler, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına kadar ulaştı ve geniş bir alanda etkili oldu.

Ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Şu an için bölgede devam eden soğutma çalışmaları, ekiplerin yangın sonrası inceleme ve tarama faaliyetleri ile destekleniyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sonrası bölgedeki flora ve fauna ile ilgili incelemeler, ekosistemin yeniden sağlığı için büyük önem taşıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Orman yangınına 21 hava aracıyla müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Orman yangınına 21 hava aracıyla müdahale ediliyor.