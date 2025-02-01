Çanakkale Sahillerinde Yeniden Müsilaj Alarmı

Çanakkale'de Müsilaj Gözlemleniyor

Marmara Denizi ve Ege'nin bazı bölgelerinde 2021 yılından beri aralıklarla görülen müsilaj, bu kez Çanakkale sahillerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj, geniş bir alanı kapladı.

Dalgalar İle Kıyılara Taşıyor

Dalgaların kıyı şeridini kapladığı bölgelerde müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesi çevresinde yoğunlaşırken, Eceabat ilçesi sahilinde de gözlemlendi. Deniz salyası, boğazın kuzey ve güneyinde bulunan akıntı alanlarında etkisini sürdürmektedir.

Marmara Denizi Eylem Planı Uygulandı

Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj olayı nedeniyle daha önce hazırlanan Marmara Deniz Eylem Planı devreye alınmış, bu kapsamda tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilmişti. Yetkililer, müsilajın etkilerini azaltmak için çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor.

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj, Çanakkale sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj, Çanakkale sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.