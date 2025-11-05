Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Aydıntepe'de — Öğrenciler Tarihle Buluştu

Aydıntepe'de öğrenciler Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni gezdi; müze bugün Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde 09.00-17.00 arası ziyaretçi kabul edecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:43
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Aydıntepe'de — Öğrenciler Tarihle Buluştu

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Aydıntepe’de

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde öğrenciler, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihe yolculuk yaptı. Mobil müze ziyareti, ilçede büyük ilgi gördü.

Yetkililer ve Öğrencilerle Gezi

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Neşat Akyüz, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğrencileriyle birlikte müzeyi gezdi.

Sergi İçeriği ve Rehberli Geziler

Müzede, Çanakkale Savaşları dönemine ait orijinal objeler, belgeler, fotoğraflar, mektuplar ve kişisel eşyalar ile savaş atmosferini yansıtan görsel sunumlar ve canlandırmalar yer aldı. Öğrenciler, rehberler eşliğinde Çanakkale destanının kahramanlık hikâyelerini dinleyerek dönemin ruhunu yakından hissetme imkânı buldu.

Bayburt’ta Ziyaret Bilgileri

Mobil müze, bugün Bayburt’ta ziyarete açılacak. Cumhuriyet Caddesi, askerlik şubesi karşısında konuşlandırılacak müze, 09.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Ecdadın aziz hatırasını yaşatmak ve ’Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak’ amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarla buluşan mobil müze, Bayburt’ta da her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayacak.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ AYDINTEPE’DE

ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ AYDINTEPE’DE

ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ AYDINTEPE’DE

